Türk, Ermeni ve ABD’li ekip 2 kadını enkazdan sağ çıkardı

Türk, Ermeni ve ABD’li arama-kurtarma ekipleri, Adıyaman’da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye’ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Ermenistan ve ABD’den gelen ekipler, Türk arama-kurtarma ekipleri ile birlikte Adıyaman’da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı.