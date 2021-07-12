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Türk bayrağını yırtan İranlı kadın tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece’de, Türk bayrağını yırtan kadın, adli makamlarca tutuklandı.
Asayiş 12.07.2021, 15:41
Büyükçekmece'de dün saat 16.50 sıralarında meydana gelmişti. Bir işyerinin giriş kısmında asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atıp, üzerine basan İranlı Z.M., isimli kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten Z.M. isimli kadın Büyükçekmece Adliye'sine sevk edildi. İran uyruklu kadın adli makamlarca tutuklandı.