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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.&
Türk askerinin Azerbaycan’daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Türk askerinin Azerbaycan’daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Asayiş 09.11.2021, 09:50
Türk askerinin Azerbaycan’daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunuldu.