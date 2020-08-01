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Turizm cenneti alevlere teslim oldu
TURİZM CENNETİ BODRUM ALEVLERLE CEHENNEME DÖNDÜ. ALEVLER TÜM TEPEYİ KAPLADI, BİR İTFAİYE ERİ TUMANDAN ETKİLENEREK ZEHİRLENDİ. METRELERCE YÜKSEĞE ULAŞAN ALEVLERE İTFAİYE ERLERİ GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ. YANGIN HIZLA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR
Asayiş 01.08.2020, 17:41 01.08.2020, 21:05
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Muğla’nın turizm cenneti Bodrum ilçesi alevlere teslim oldu. 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlenirken,
yangın hızla ilerlemeye devam ediyor.
Turgutreis Mahallesi’nde bulunan Bayraktepe’de yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler 3 mahalleye sıçradı. Akyarlar ve Bağla tepelerini de alevler sardı. Yangının çıkardığı dumanlar Bodrum’un birçok bölgesinden görüldü. Sahillerde Kurban Bayramı tatili yapanlar da alevleri meraklı bakışlarla izledi. Yakalık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlendi.
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