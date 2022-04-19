Turizm bölgesinde sit alanında bulunan otel belediye tarafından yıkıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3. derece sit alanında bulunan otel, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı. Otel sahibi ve işletmecisinin son dakikaya kadar mahkemeden gelecek yürütmeyi durdurma kararını beklemesi nedeniyle boşaltılmayan oteldeki değerli eşyalar belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Side Mahallesi Begonya Sokakta bulunan otel ile bitişiğindeki ev Manavgat Belediyesi Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makinaları ve ekipler tarafından yıkıldı. Jandarma ve Zabıta gözetiminde gerçekleştirilen yıkım sırasında, işyeri sahibi tarafından boşaltılmayan otel ve evde bulunan değerli malzemeler Manavgat Belediyesi ekiplerince dışarı taşındı.

Otel ve yanında bulunan yapının 3. derece sit alanı üzerinde kaçak yapı olması nedeniyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı alındığı, son olarak 19 Mart tarihinde 19 Nisan 2022 saat 10.00 da yıkım yapılacağının tebliği edildiği bu tarihe kadar eşyaların tahliyesinin yapılmaması nedeniyle belediye ekiplerinin Koruma Kurulunun almış olduğu kararı uyguladığı bildirildi.

İşletme sahibinin son dakikaya kadar mahkemeden gelecek yürütmeyi durdurma kararını beklemesi nedeniyle tahliye etmediği otel ve evde bulunan değerli eşyalar Manavgat belediyesi ekiplerince dışarı çıkarıldı. Malzemelerin alınmasının ardından iş makinesi binanın dış kısımlarının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım sırasında işyeri sahibi ile işletmecisi arasında yaşanan kısa süreli tartışma dışında herhangi bir olay yaşanmazken, belediye personelinin dışarı çıkardığı muhabbet kuşunun güneşten etkilenmemesi için kafesinin üzerine havlu örtmesi dikkatlerden kaçmadı.