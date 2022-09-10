Turistleri taşıyan safari cip böyle devrildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde karşıdan gelen bir başka cipe çarpmamak için direksiyonu kıran ve yamaca çarpan cipin savrulup devrildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada cip sürücüsü yaralanırken turistler kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza geçtiğimiz salı günü Beşkonak Tazı Kanyon yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 09 BB 956 plakalı cip, daralan yolda karşısından gelen cip ile çarpışmamak için yolun soluna geçtiği sırada tepelik bölgeye çarparak devrildi. Üzeri açık olan cipteki turistler yere savrulurken o anlar arkada bulunan bir diğer safari ciptekiler tarafından anbean görüntülendi. Cipte bulunan turistlerin şans eseri yaralanmadığı kazada yaralanan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.