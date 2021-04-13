Turistlerden 4 bin dolar çalan ‘yankesici' taksi şoförü kamerada

Edinilen bilgilere göre, Çeçenistan uyruklu Eliza Saydulaeva adlı kadın ile beraberindeki arkadaşları 14 Mart Pazar günü Eminönü'nden Taksim'e gitmek üzere bir ticari taksi sürücüsü ile 30 lira karşılığında anlaştı. Taksim'e gelindiğinde aracın ön koltuğunda oturan Eliza Saydulaeva, cüzdanından çıkardığı 30 lirayı taksi sürücüsü Kahraman Patır'a uzattı.

Turistin verdiği parayı ilk etapta “yıpranmış“ olduğunu gerekçe göstererek kabul etmeyen taksi şoförü, daha sonra, cüzdanından yeni para çıkaran turistin elindeki 4 bin dolar parayı iddiaya göre “el çabukluğu” ile çaldı.

Araçta çıkan arbede sırasında paraları aldı.

Turist kadın ile taksi şoförü Kahraman Patır arasında otomobil içinde arbede yaşanırken, sürücü “yankesicilik“ yöntemiyle aldığı paraları hemen şoför koltuğunun yan tarafına atarak ortadan kaybetti. Hırsızlık olayını ilk anda fark etmeyen Eliza Saydulaeva ile arkadaşları, yaşanan arbedenin ardından taksiden inmeye kalktı. Turistlerin indiğini fırsat bilen “işbirlikçi” konumdaki Cem K. adlı bir başka şüpheli, hemen aracın yanına yaklaşarak turistlere “yardımcı” olmak bahanesiyle taksiye bindi. Daha sonra yankesici taksici Kahraman Patır ile ‘işbirlikçisi' Cem K. olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken, iki şüpheli, turistlerden elde ettikleri hırsızlık paralarını paylaşmaya başladı. Bu arada, taksiden inen turistler, soyunduklarını fark ederek şikayetçi olmak üzere çevrede polis aradı.

Turistler şikayetçi oldu

Turist kadınlar daha sonra polisi arayarak taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi. 155 polis ihbar hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu taksi sürücüsünün, Çeçenistan uyruklu yolcuların 4 bin dolar parasını el çabukluğu yöntemiyle çaldığı şikayeti üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Taksi sürücüsünün, aynı suçlardan 2 sabıkası daha ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayın faillerine ulaşmak için güvenlik kameralarından taksinin geçtiği güzergahta saatlerce iz sürdü. Her kareyi titizlikle inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, zanlıları geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 19.30 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yankesici taksi sürücüsü ile işbirlikçisi, sorgulanmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'ya götürüldü. Zanlıların emniyette yapılan sorgulamasında taksi şoförü Kahraman Patır'ın 2020 yılında meydana gelen 1 “dolandırıcılık” ve 1 “yankesicilik” olayına daha karıştığı tespit edildi.

Sürücü tutuklandı, işbirlikçisi serbest

Her iki şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden Cem K. hakkında “adli kontrol hükümleri“ uygulandı. Yankesicilik olayını işlediği güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan taksi şoförü Kahraman Patır ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, taksi şoförü Kahraman Patır ile Çeçen turistler arasında yaşanan gerginlik ve sürücünün ‘yankesicilik' yöntemiyle para çalması, araç içindeki güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde turist kadınların, gitmek istedikleri yere geldiklerinde ön koltukta oturan Eliza Saydulaeva şoför Kahraman Patır'a para uzatıyor. O sırada parayı reddeden şoför, kadının cüzdandan çıkardığı yabancı paraları kargaşa içinde el çabukluğu ile alıp aracın yan tarafına atıyor. Turistler taksiden inerken, araca ‘yardım etme' bahanesiyle ‘işbirlikçi' konumda bulunan Cem K. biniyor. İki şüpheli, turistlerden el çabukluğu ile elde edilen paraları alıp paylaştıkları görülüyor.