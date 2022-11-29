Turgutlu’da uyuşturucu tacirinin evine baskın: 1 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerince bir eve yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Turgutlu ilçesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan denetimler sırasında bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2,60 gram esrar maddesi yakalandı. Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir şahsın evinde yapılan aramada ise 2 parça halinde 17 gram Eroin maddesi, 12 adet Sentetik Ecza, 10,51 gram Sentetik Ecza tozu, 2,40 gram Esrar maddesi, 1,24 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.