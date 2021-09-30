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Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 7 bin 210 TL para ele geçirildi.

Asayiş 30.09.2021, 13:11
Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 7 bin 210 TL para ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda; 81 adet sentetik ecza hap, 42 gram esrar maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi, 5 gram Hint Keneviri tohumu, 0,30 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet 7,65 mm fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet bıçak, 10 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 7 bin 210 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

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