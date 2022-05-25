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Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Asayiş 25.05.2022, 10:55
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara’ yönelik olarak yaptığı çalışmalarda H.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Polis ekipleri tarafından H.A.’nın evine düzenlenen operasyonda, 1 adet hassas terazi ve 6,26 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.