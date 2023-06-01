Turgutlu’da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesi İzmir Ankara E-96 kara yolu, Turgutlu Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolundan yan yola dönmeye çalışan Salih Ö. idaresindeki 03 RH 645 plakalı tır ile Özbek asıllı Azamat Dovletnazarov idaresindeki 45 AKM 604 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Dovletnazarov ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Özbek asıllı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran ve 2 kez kalp masajıyla hayata döndürülen Azamat Dovletnazarov Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Özbek asıllı sürücünün, Avşar Mahallesinde bir lokantada çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.