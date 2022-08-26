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Turgutlu’da sağanak yağış yolları göle çevirdi
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kentteki bazı caddeler göle dönerken, itfaiye ve MASKİ ekipleri su tahliyesi için yoğun çaba harcadı.
Asayiş 26.08.2022, 20:25
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kentteki bazı caddeler göle dönerken, itfaiye ve MASKİ ekipleri su tahliyesi için yoğun çaba harcadı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi’nde yollar adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası teyakkuzda bekleyen MASKİ ve itfaiye ekipleri baskın olan bölgelerde seferberlik başlattı. Ekipler, ihbar gelen bölgelerde su tahliyelerini sürdürüyor.
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