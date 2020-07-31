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Turgutlu’da orman yangını
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNE BAĞLI AKÇAPINAR MAHALLESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI. ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN HAVADAN HELİKOPTERLE VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR. YANGINA AYRICA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ DE KARADAN DESTEK VERİYORLAR.
Asayiş 31.07.2020, 19:00
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MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Akçapınar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan helikopterle ve karadan müdahale ediliyor. Yangına ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de karadan destek veriyor. Ekipler yangını kontrol etmeye çalışırken havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
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