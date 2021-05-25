banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı
Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı
Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı
Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması
Sedat Peker'den 8. video: Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüm
Sedat Peker'den 8. video: Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüm

Turgutlu’da orman yangını

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Asayiş 25.05.2021, 21:13
Turgutlu’da orman yangını

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı ve Sivrice Mahallelerinde meydana gelen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangına 1 helikopter ile Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve orman personeli ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması ile söndürülen yangının, 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
18°
açık