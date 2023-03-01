Turgutlu’da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 iki kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden Ankara yönüne giden Uğur Urlun idaresindeki 45 UU 765 plakalı motosiklet, kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Sıla Özcanbaz idaresindeki sepetli elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler Uğur Urlan ve Sıla Özcanbaz kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Senem Y. ise Turgutlu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.