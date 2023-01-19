Turgutlu’da facianın eşiğinden dönüldü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Büyük bir gürültüyle sokağa fırlayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken tedbir amaçlı olarak 4 binadaki 14 kişi evlerinden tahliye edildi. Sabahın ilk saatlerinde ekipler gelerek alanda çalışma başlattı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Selvilitepe Mahallesindeki bir inşaat alanında gece saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonucu anında olay yerine giderek mahalle sakinlerinin yanında oldu. Başkan Çetin Akın aynı zamanda sabahın erken saatlerinde söz konusu inşaat alanında daire müdürleri ve teknik personelle birlikte incelemelerde bulundu.

Selvilitepe Mahallesinde bir inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye itfaiye, polis, 112 Sağlık Ekipleri, AFAD ve belediye ekipleri intikal etti. Toprak kaymasının oluştuğu alanda çökme tehlikesi bulunan 4 hane ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. 4 hanedeki 14 kişi tahliye edilirken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, söz konusu olayın yaşanmasının hemen ardından Selvilitepe Mahallesine giderek evleri boşaltılan ve olaydan etkilenen vatandaşların yanında oldu.

Başkan Akın sabahın erken saatlerinde inşaat alanındaydı

Başkan Çetin Akın ayrıca sabahın erken saatlerinde toprak kaymasının yaşandığı noktada ilgili daire müdürleri ve teknik personelle birlikte incelemelerini detaylı bir şekilde gerçekleştirdi. Olaydan etkilenen vatandaşları da ziyaret eden Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ile birlikte geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Mahalle sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi için tüm çalışmaların yapılacağını, inşaat çalışmasında yapılan bir hata varsa tespit edilerek gerekli sürecin başlatılacağını söyleyen Başkan Çetin Akın, “Selvilitepe Mahallemizde bir inşaat firması kazı çalışması yaparken su patlağına yol açmış. Bu patlaktan dolayı da mağdur olan hemşehrilerimiz var. Tehlikeli gördüğümüz 4 ailenin evini boşalttık. Yapılan işlerle ilgili müteahhit firmanın yapmış olduğu hatalar varsa onlarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. Burada mağdur olan hemşehrilerimizin can ve güvenliğiyle ilgili yapmamız gereken çalışmalar varsa hem büyükşehir belediyemiz ile hem de ilçe belediyesi olarak elimizden gelen bütün katkıyı sunacağız. Gece gündüz hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Hiçbir arkadaşımızı mağdur etmeden bu sorunu çözmeyle ilgili gayretlerimizi göstereceğiz. Şu kötü olayın içerisinde mutlu olduğumuz tek şey de bir can kaybının olmayışı, fiziksel olarak bir mal kaybının olmayışıdır. Teknik personellerimizle, mahalle muhtarlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Buradaki vatandaşlarımıza bir söz verdik. Biz, onların bildiği siyasetçilerden değiliz, üstüne basa basa söylüyorum. Turgutlu Belediyesi olarak mağdur olan arkadaşlarımızın, buradaki hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermeyle ilgili de ne gerekiyorsa yaparak yaraları birlikte saracağız. Müteahhit firmanın yapmış olduğu bir hata var ise o hatanın da tespiti yapılarak gerekli sürecin başlatılacağı konusunda da kimsenin en ufak bir endişesi olmasın” dedi.

Mahalle sakinleri de akşam yaşanan olayda büyük bir korku ve panik yaşadıklarını belirtirken, Tahsin Aydın isimli vatandaş ise yetkililerin yaşadıkları sıkıntıya biran önce çare bulmalarını istedi.