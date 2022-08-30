Turgutlu’da 18 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 18 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Köprübaşı ve Salihli ilçelerinde işlenen hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak da araması bulunan A.P.’nin ilçede olduğu istihbaratını alan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı Turgutlu ilçe merkezinde yakaladı.

Yapılan çalışmanın ardından gözaltına alınan zanlının, hükümlü veya tutuklunun kaçması, konuttan birden fazla kişi ile birlikte yağma, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlardan hakkında toplam 18 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Zanlı A.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.