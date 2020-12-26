Turgutlu polisinden “Ohh” isimli kaçak içki operasyonu

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı. Polis ele geçirilen malzemeleri “Ohh” yazılı fotoğrafı paylaşarak teşhir etti.

Manisa’nın Turgutlu İlçesinde yılbaşı öncesi Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve bağlı ekiplerce kaçak alkole karşı yapılan çalışmalar öncesinde Koşukırı mevkinde bir alkol imalathanesi tespit edildi. İmalathaneye yapılan operasyon neticesinde 256 şişe etiketsiz kaçak alkol, 10 litre etil alkol, 9 koli makaron, 13 bin adet sarılmış makaron, 90 bin boş makaron, 150 kilo kıyılmış tütün, 400 adet boş alkol şişesi, 29 kutu kaçak nargile tütünü, bin adet bandrol ve rulo halinde alkol şişesi etiketi, 20 adet enjektör ve alkol üretiminde ve dolumunda kullanılan çeşitli plastik malzemeler,10 adet şişe içerisinde tatlandırıcı aromalar, 120 adet kullanıma hazır alkol kapakları ele geçirildi.

İmalathanede bulunan 26 yaşında ki E.İ. ve 40 yaşında F. K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

“Ohh” yazılı paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun meclis kürsüsünde “Ohhh” söylemleri sonrası operasyonda ele geçirilen malzemeleri teşhir eden polis “ohhh” yazılı fotoğrafı paylaşarak hem Soylu’nun mücadelesine destek verdi hem de insan sağlığını hiçe sayan isimlerle kararlı mücadelenin devam ettiğini vurguladı.