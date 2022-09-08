“TurAz Kartalı 2022” tatbikatı devam ediyor

Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatı “TurAz Kartalı 2022” devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “TurAz Kartalı 2022” tatbikatının helikopterlerin ve savaş uçaklarının çeşitli görevleri gerçekleştirmesiyle devam ettiği belirtildi. Açıklamada, helikopter ve savaş uçakları tarafından önceden belirlenen güzergaha hareket etme ve çeşitli manevraları yapmak gibi çeşitli görevlerin icra edildiği vurgulandı. Ortak tatbikatta verilen görevlerin pilotlar tarafından başarıyla icra edildiği de kaydedildi.