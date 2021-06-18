banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!

Tur rehberi kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya’da kokartlı tur rehberi kaldığı aparta ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirlenen rehberin geçirdiği kriz sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Asayiş 18.06.2021, 11:22
Tur rehberi kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya’da kokartlı tur rehberi kaldığı aparta ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirlenen rehberin geçirdiği kriz sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Üzücü olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Apart görevlileri tarafından kiraladığı odada yatağında ölü vaziyette bulunan Koray Demirözen’in cenazesi, adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Epilepsi hastası olduğu belirlenen Demirözen’in geçirdiği epilepsi krizi sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği bildirildi.

Kokartlı tur rehberi olan Koray Demirözen’in 15 gün önce iş bulmak amacıyla Manavgat’a geldiği ve daha önce beraber çalıştığı arkadaşları tarafından ölü bulunduğu aparta yerleştirildiği öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493