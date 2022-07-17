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Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.

Asayiş 17.07.2022, 08:34
Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre Karadeniz’den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri - Sivas Karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.

Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.

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