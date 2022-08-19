Tur minibüsü şarampole uçtu, çaresizce kurtarılmasını bekledi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole uçtu. Araç sürücüsü ise çaresiz şekilde oturarak aracın kurtarılmasını bekledi.

Kaza, Sorgun Acısu Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oteller bölgesi istikametinden Sorgun Mahallesi istikametine seyir halindeki Ahmet Ş.’nin kullandığı 07 BAJ 147 plakalı tur minibüsü şarampole uçarak kuma saplandı. Tur minibüsünde bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan turistlerin başka bir araçla yollarına devam ettiği bildirildi. Minibüs sürücüsü ise çaresiz bir şekilde aracının başında oturarak kurtarılmasını bekledi.

Diğer taraftan, kaza yapan tur minibüsüne yardım amacıyla yolun dışında sağ tarafa duran bir başka tur minibüsü de kuma saplandı. Her iki araç da olay yerine gelen çekici vasıtasıyla çakıldıkları yerden çıkarıldı.