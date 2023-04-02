Tur firmasında çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir tur firmasında çıkan yangın, yakınında bulunan işyeri çalışanları ve itfaiyenin

müdahalesi ile diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ve turizm sezonunun ardından uzun süredir kapalı bulunan tur firmasında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi işyerinin bitişiğinde bulunan restoran çalışanları yangın tüpüyle yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ekiplerinin gelerek müdahalede bulunmasıyla yangın diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında tur firmasında büyük çapta zarar oluştu.