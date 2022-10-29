Tüp yüklü kamyonun çarptığı direk, park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Sultanbeyli’de tüp yüklü kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle iletişim hatlarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Ali Kuşçu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan tüp yüklü 34 DP 2246 plakalı kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle iletişim hatlarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, park halindeki 34 DFP 130 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olay sonrası direklerin iletişim kabloları koptu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen direkleri kaldırma çalışması başlatırken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.