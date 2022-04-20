Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu geniş çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylıca Mahallesi’nde C.T.’ye ait müstakil evde gece saatlerinde tüp patladı. Tüpün patladığı anda evde birilerinin olmaması faciayı önlerken, patlamanın şiddetiyle evde geniş çapta maddi hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri de inceleme yaptı.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.