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Tüp dolum merkezinde patlama: Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan tüp dolum merkezinde oksijen tüpleri patladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Asayiş 10.06.2022, 21:11
Tüp dolum merkezinde patlama: Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan tüp dolum merkezinde oksijen tüpleri patladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan tüp dolum tesisinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde yangın çıktı. Alevler tesisi etkisi altına alırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber olurken polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi kapattı. Yaralının olmadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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