banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Tüp dolum merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde çıkan yangın ekiplerin 2 buçuk saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Asayiş 10.06.2022, 23:25
Tüp dolum merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde çıkan yangın ekiplerin 2 buçuk saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan tüp dolum tesisinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde yangın çıktı. Alevler tesisi etkisi altına alırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber oldu. Polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi kapattı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangın, yaklaşık iki buçuk saatin ardından söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur