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Tüp bayiine ait boş kamyonet alevlere teslim oldu
Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınloluk Mahallesinde park halindeki boş tüp kamyoneti belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden başlayarak yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Asayiş 28.12.2020, 17:18
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınloluk Mahallesinde park halindeki boş tüp kamyoneti belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden başlayarak yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Altınoluk Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan ve bir tüp bayiine ait 10 KS 767 plakalı boş kamyonetin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
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