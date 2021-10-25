Tunus’ta sel: 3 ölü

Tunus’ta şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişi hayatını kaybetti.

Tunus’ta şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Selde 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, mahsur kalan çok sayıda kişi de kurtarıldı. Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Moez Teraa, Tala kentinde etkili olan selde sürüklenen bir araçta bulunan 20 ve 27 yaşındaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Teraa, başkent Tunus yakınlarındaki Bordj Chaker bölgesinde meydana gelen selde ise 24 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sık sık sel felaketlerinin yaşandığı Tunus’ta Eylül 2020’de meydana gelen selde 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.