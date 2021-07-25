banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!

Tunus’ta hükümet karşıtı protesto

Tunus’un birçok kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ülkede kötüleşen korona virüs (Covid-19) salgını ile ekonomik ve sosyal durumu protesto ederek, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin görevden alınmasını ve Tunus Halk Temsilcileri Meclisi’nin (ARP) dağıtılmasını talep etti.

Asayiş 25.07.2021, 22:42
Tunus’ta hükümet karşıtı protesto
banner502

Tunus’un birçok kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ülkede kötüleşen korona virüs (Covid-19) salgını ile ekonomik ve sosyal durumu protesto ederek, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin görevden alınmasını ve Tunus Halk Temsilcileri Meclisi’nin (ARP) dağıtılmasını talep etti.

Tunus’un birçok kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, korona virüs (Covid-19) salgını mücadele eden ülkede giderek kötüleşen sağlık, ekonomik ve sosyal durumu protesto etti. Aralarında yaşlıların da bulunduğu gösterilerde vatandaşlar, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin görevden alınmasını ve Tunus Halk Temsilcileri Meclisi’nin (ARP) dağıtılmasını talep etti.

Tunus’un Munastır, Safakes, El Kaf ve Sousse kentlerinde yer alan Tunus "Nahda Hareketi" partisinin ofislerine saldıran ve partinin Tuzer kentindeki genel merkezini kundaklamaya çalışan protestocuların, Tunus polisine taşlarla saldırması üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Olaylara müdahale eden polis, protestoculara biber gazı ile müdahale etti.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
banner501