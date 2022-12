Tunus’ta göstericiler parlamento seçimlerini protesto etti

Tunus’ta Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından alınan parlamento seçimleri kararını protesto etti.

Tunus’ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Moussi liderliğinde Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde yüzlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi. Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından alınan parlamento seçimleri kararını protesto eden göstericiler, ellerinde Tunus bayraklarıyla "Arap Baharı bitti", "Seçimler suçtur", "Yasadışı seçimleri tanımayacağız" sloganları attı. Kalabalığa seslenen Moussi ise, "Tunuslular açlıktan ölüyor. Kamu ekonomisi çöküyor ancak Said’in umurunda değil. O, sadece gücü ele geçirmek için kişisel bir projeye odaklanıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Kardeşlik sistemi ve parlamento, yasadışı bir yol tanımaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Parlamento seçimlerine katılım oranının yüzde 8.8 olduğunu da hatırlatan Moussi, Tunusluların bu skandala bir meşruiyet kazandırmak istemediklerini de belirtti.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, “Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Said 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. 25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.