Tunus’ta göçmen botu battı: 8 ölü, 15 kayıp

Tunus’ta, Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmak üzere yola çıkan göçmenleri taşıyan botunun batması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu.

Tunus’un Mahdia bölgesindeki Chebba kenti açıklarında Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmak için yola çıkan göçmenleri taşıyan bot battı. Sahil güvenlik ekiplerinin 14 göçmeni kurtardığı olayda, en az 8 kişi ise hayatını kaybetti. Kayıp 15 göçmeni arama çalışmaları devam ederken, botun taşıma kapasitesinin aşıldığı öğrenildi. Sfax bölgesindeki El Awabed köyünden bu hafta yola çıkan botta bulunan göçmenlerin çoğunluğunun Tunuslu olduğu aktarıldı.