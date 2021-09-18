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Tunus’ta Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz kararlarına karşı ilk büyük protesto

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Başbakan Hişam El-Meşişi’yi görevden alması ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurması yönünde 25 Temmuz’da aldığı kararlara karşı ilk büyük gösteri gerçekleştirdi.

Asayiş 18.09.2021, 18:52
Tunus’ta Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz kararlarına karşı ilk büyük protesto

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Başbakan Hişam El-Meşişi’yi görevden alması ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurması yönünde 25 Temmuz’da aldığı kararlara karşı ilk büyük gösteri gerçekleştirdi.

Tunus’ta halk, Cumhurbaşkanı Kays Said’in, 25 Temmuz’da 30 günlüğüne aldığı ve 26 Ağustos’ta süresini uzattığı yasama, yürütme ve yargı alanındaki tüm yetkileri elinde toplamasına imkan tanıyan istisnai kararları protesto etmek için sokaklara döküldü. Said’in “darbe” olarak nitelendirilen kararlarına karşı düzenlenen ilk büyük gösteride, protestocular başkent Tunus’taki Belediye Tiyatro Binası önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz’da aldığı kararları eleştiren göstericiler, "Darbeye hayır” ve “Özgür Tunus" sloganları attı. Göstericiler ayrıca, Said’in kararlarının iptal edilmesini ve demokratik kazanımların korunmasını talep etti. Tunuslu güvenlik güçleri, gösterinin gerçekleştirildiği bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz’da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu duyurmuştu.

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