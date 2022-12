Tunus’ta Cumhurbaşkanı Said protesto edildi

Tunus’ta yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said’i protesto ederek 1 hafta sonra düzenlenecek parlamento seçiminin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Tunus’ta yüzlerce kişi, 17 Aralık’ta yapılacak yeni parlamento seçimlerinden bir hafta önce Cumhurbaşkanı Kays Said’e karşı sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Said’in görevden alınması talebiyle Tunus şehir merkezinde toplanan protestocular, Said’in "meşru olmayan" ve "diktatörlüğe doğru adım" olduğunu belirttikleri kararlarını kınayarak parlamento seçimlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin lideri Ahmed Najib Chebbi yaptığı konuşmada, "Boykot edin. Tek rakibimiz darbedir ve buna karşı birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tunus’ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, meclisin yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, “Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Said 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendisine bağlamıştı. Said son olarak Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirtmişti. 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna gidileceğini ifade eden Said, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu.

25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.

Ülkedeki bazı siyasi kesimler ise Said’i darbe yapmakla suçluyor.