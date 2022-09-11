Tunus’ta batan göçmen botunda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi

Tunus’ta, Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmak üzere yola çıkan göçmenleri taşıyan botunun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Tunus’un Mahdia bölgesindeki Chebba kenti açıklarında Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmak için yola çıkan göçmenleri taşıyan bot 8 Eylül’de batmıştı. Yaklaşık 37 kişinin bulunduğu düşünülen botta hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 14 kişi kurtarılırken, kayıp 12 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Sfax bölgesindeki El Awabed köyünden geçen hafta yola çıkan botta bulunan göçmenlerin çoğunluğunun Tunuslu olduğu aktarılmıştı.