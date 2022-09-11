Son Dakika
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki Holyroodhouse Sarayı’na vardı.
Tunus’ta batan göçmen botunda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi
Tunus’ta, Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmak üzere yola çıkan göçmenleri taşıyan botunun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.
Asayiş 11.09.2022, 18:28
Tunus’ta, Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmak üzere yola çıkan göçmenleri taşıyan botunun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.
Tunus’un Mahdia bölgesindeki Chebba kenti açıklarında Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmak için yola çıkan göçmenleri taşıyan bot 8 Eylül’de batmıştı. Yaklaşık 37 kişinin bulunduğu düşünülen botta hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 14 kişi kurtarılırken, kayıp 12 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Sfax bölgesindeki El Awabed köyünden geçen hafta yola çıkan botta bulunan göçmenlerin çoğunluğunun Tunuslu olduğu aktarılmıştı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|6
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
28
az bulutlu
Sayfalar Tümü