banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Tunus’ta askeri helikopter düştü: 3 ölü

Tunus’un Gabes vilayetinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Asayiş 06.10.2021, 09:38
Tunus’ta askeri helikopter düştü: 3 ölü

Tunus’un Gabes vilayetinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Zekri, ülkenin güneydoğusundaki Gabes vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Kazada 3 askerin hayatını kaybettiğini belirten Zekri, "Kazanın nedenlerini belirlemek için olay yerine askeri bir teknik ekip gönderildi" dedi. Sözcü Zekri, kazanın gece saatlerinde askeri tatbikat sırasında meydana geldiğini ifade etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P