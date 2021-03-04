banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor

Tunuslu gelin kaçtı, eşi her yerde onu arıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra evi terk eden Tunus asıllı Hanene Ayarı’den haber alınamıyor. Tunuslu genç kadının eşi Salih Kaçar, üzerinde parası bulunmayan ve gidecek kimsesi olmayan karısının hayatından endişe duyduğunu ifade etti.

Asayiş 04.03.2021, 09:27
1
Tunuslu gelin kaçtı, eşi her yerde onu arıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra evi terk eden Tunus asıllı Hanene Ayarı’den haber alınamıyor. Tunuslu genç kadının eşi Salih Kaçar, üzerinde parası bulunmayan ve gidecek kimsesi olmayan karısının hayatından endişe duyduğunu ifade etti.

İnegöl ilçesinde ikamet eden Salih Kaçar (32), gezmek için Bursa’ya gelen Tunuslu Hanene Ayarı (32) ile tanıştı. Uzun süren arkadaşlık sürecinin ardından Kaçar ve Ayarı evlenmeye karar verdi. 2020 Ekim ayında dünya evine giren çift, Bursa’ya yerleşerek burada ikamet etmeye başladı. Ayarı ile Kaçar arasında zaman zaman çıkan tartışmaların ardından ülkesine dönmek isteyen Tunuslu genç kadın, kimseye haber vermeden evi terk etti. Salih Kaçar, eşine ulaşamayınca İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Salih Kaçar, 24 Şubat tarihinde eşinin evi terk ettiğini söyleyerek, "Uyandığımızda evde yoktu. Eşim Tunus uyruklu. 2020 Ekim ayından itibaren resmî nikâhlı olarak evliyiz. Aramızda zaman zaman tartışmalar oluyordu. Evi terk edeceğini söylüyordu. Bütün belirtiler, evden ayrılma şekli, valizini alarak ayrılma şekli, evi terk ettiğini gösteriyor; ancak eşim yabancı uyruklu. İkamet izni bitti. Aile ikametine dönmesi için başvuruyu henüz yapmıştık. Verilen 30 günlük sürenin 15 günü de bitmiş oldu. Dolayısıyla oturma izni yok. Yanında giderken parası olmadığını biliyorum. Gidebileceği, bildiğimiz, tanıdığımız bir yakını yok, bir arkadaşı yok. Gittikten sonra derhal İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta ettim. Ancak henüz bir haber alınabilmiş değil. Ben elimden geldiğince bütün bilgileri polis ile paylaşmaya çalışıyorum" dedi.

Eşinin ikamet izninin bittiğini belirten Kaçar, "Tansiyon hastası, şeker hastası, kronik rahatsızlıkları bulunan Tunus’ta yaşayan annesine bir şekilde haber vermesi gerekirdi. Hiçbir şekilde haber vermemiş. O da çok endişeli, kaygılı. Türkiye’nin de bu durumda gidecek yeri olmayan, oturma izni bitmiş, parası olmayan, dil bilmeyen, üstelik telefonu dahi bulunmayan birini bulması lazım. Geçici olarak benim tabletimi kullanıyordu. En son kız kardeşi ile irtibata geçmiş. 48 zaniye iletişim kurmuş, kaybolmadan 1 gün önceki gece. Şu âna kadar haber alabilmiş değiliz. Polisten de bir haber gelmedi. Eğer boşanmak istiyorsa buna son derece olumlu yaklaştığımı beyan etmiştim. Kesinlikle hiç kimsenin yardım vaadine inanmasın. Eğer gidecek yeri yoksa, yardıma ihtiyacı varsa, Türk polisinden yardım istemesini ve bir an önce ailesini ve beni sağlığından haberdar etmesini istiyorum. Konu ile ilgili bilgisi olan varsa da emniyete haber vermesini istiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Çünkü gidebilecek hiçbir yeri yok. Pasaportunu ve evlilik cüzdanını yanına almış. Ancak her ne kadar terk ederek ayrılmışsa da, gidecek hiçbir yeri olmadığı, yanında para olmadığı, yardım isteyebileceği kimse olmadığı, meramını anlatacak kadar Türkçesi de olmadığı için üzülüyorum. Vizesi bitmiş olduğundan, birilerinin yardım vaadi ile kandırıp, kötü yola sürüklenmiş olmasından korkuyoruz. Hayatından endişe ediyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20