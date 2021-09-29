banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Tunus’a ilk kadın Başbakan

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Najla Boudin’i görevlendirdi.

Asayiş 29.09.2021, 13:52
Tunus’a ilk kadın Başbakan

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Najla Boudin’i görevlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Najla Boudin’i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Boudin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.

Tunus’taki Ulusal Mühendisler Okulunda jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörü olan Boudin, 1958’de Kairouan eyaletinde doğdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı’ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0