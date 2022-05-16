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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.
Tunus İçişleri Bakanı Şerafeddin’in evinde patlama
Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin’in evinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Asayiş 16.05.2022, 15:09 16.05.2022, 15:40
Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin’in evinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin’in evinde patlama yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği aktarıldı. Bakan Şerafeddin patlamadan yara almadan kurtulurken, eşinin hafif yaralandığı öğrenildi.