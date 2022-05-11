Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248 göçmen kurtarıldı

Tunus’ta, göçmen teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, sahil güvenlik ekipleri farklı noktalarda toplam 248 göçmeni kurtardı.

Tunus açıklarında yasa dışı göçmenlerin teknesi yakalandı. Yarbay Ali Ayari yaptığı açıklamada, 10 farklı yasadışı göçmen olayında 240 Afrikalı göçmen ve 8 Tunuslunun sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı. Ayari ayrıca, Safakes açıklarında bir teknenin batması sonucu 3 Afrikalı göçmenin de hayatını kaybettiğini söyledi.