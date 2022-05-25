Tünelde otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta tünelde otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, sabah saat 06.45’te Edebiyat Yolu Nuri Pakdil Tüneli içinde meydana geldi. Kahramanmaraş’tan Göksun istikametine giden 34 EUZ 478 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 80 BB 41 plakalı traktöre çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü C.K. ve otomobil sürücüsü R.S. hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kısa süreli kapanan yol, araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.