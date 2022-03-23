Tünelde feci kaza, 3 kamyon birbirine girdi

Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe Tüneli’nde 3 kamyonun çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 26 ACE 944 plakalı kamyon tünele girdikten sonra bilinmeyen bir sebeple durdu. İbrahim Ç. hakimiyetindeki 45 YE 651 plakalı kamyon ise duramayarak 26 ACE 944 plakalı kamyona arkadan çarptı. İbrahim Ç.’nin hemen arkasında seyir halinde olan Kerim D. yönetimindeki 54 DT 068 plakalı kamyonda kazaya karıştı. 3 kamyonun arka arkaya çarpıştığı kazada, İbrahim Ç. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan İbrahim Ç., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İbrahim Ç., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.