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Tünel kapatıp asker eğlencesi yapmışlardı! O sürücülere ceza...
Esenyurt’ta bir dolmuş şoförünü askere uğurlama töreninde araçlarıyla tüneli kapatıp meşale yakan sürücülere 3 bin 367 TL cezai işlem uygulandı.
Asayiş 03.02.2022, 23:28 03.02.2022, 23:43
Esenyurt’ta bir dolmuş şoförünü askere uğurlama töreninde araçlarıyla tüneli kapatıp meşale yakan sürücülere 3 bin 367 TL cezai işlem uygulandı.
Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde dolmuş sürücüsü olan gencin askere gidecek olmasından dolayı konvoy oluşturan gençler, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyir ederek, bir tüneli kapatıp meşale yakarak kutlama yapmıştı. Trafikteki vatandaşlar kornaya basarak duruma tepki göstermişti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda yer alan E.E.B., B.G., E.A. ve Ö.A. isimli sürücülere toplamda 3 bin 367 TL idari para cezası uyguladı.