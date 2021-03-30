banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalan 3 şahıs yakalandı

Zonguldak’ta Mithatpaşa tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalan 3 şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Asayiş 30.03.2021, 16:06
4
Tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalan 3 şahıs yakalandı

Zonguldak’ta Mithatpaşa tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalan 3 şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Mithat Paşa tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren D.D. (37), A.D.(32) ve E.G.(32) isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. İnşaattan çalınan 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir satıldığı hurdacılardan temin edilerek inşaat yetkililerine teslim edildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu