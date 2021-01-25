Tünel inşaatındaki patlatma sırasında evler zarar gördü

Zonguldak’ta tünel çalışması sırasında gerçekleştirilen planlı patlatmada bölgedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. Etrafa toprak ve taş parçaları savrulurken firma yetkilileri ile görüşen aileler zararın karşılanacağı bilgisini aldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak-Kilimli sahil yolu bağlantı tünelleri inşaatı sırasında önceden duyurulan planlı patlatma işlemi gerçekleştirildi. Ancak patlatma sırasında bölgedeki evlerin bazılarının camları kırıldı. Bir evin çatısı zarar gördü. İki apartmanın ise yeni yapılan dış cephe kaplaması savrulan taş ve toprak parçalarından etkilendi.

Gürültüyle sokağa çıkan vatandaşlar; maddi hasar yaşanması üzerine firma yetkilileri ile görüştü. Meydana gelen zararın tünel inşaatının gerçekleştirildiği firmaca karşılanacağı öğrenildi.

Gazetecilere konuşan mahalle sakini Levent Gençalp, "Bugün öğleden sonra tünel çalışmalarında patlatma olmuş. Toprakla birlikte kaya parçaları apartmanlarımıza geldi. Yeni montalama yapılmıştı. Yapılan işlemlerin yeniden sıfırdan yapılacağı söylendi. Camlarda ve doğramalarda büyük bir zarar var. Burada iki blok var. İkisinde de zarar var. Patlatma olduğu günler kapılara gelip uyarı yapıyorlardı. Camları açıyorduk. Ama böyle olacağını bilmiyorduk. Daha önce böyle olmamıştı. Tünel çalışmasında sarsıntı oluyordu. Etrafa toprak ve taş parçaları ana yola kadar fırladı. Zararımızın karşılanacağı söylendi" diye konuştu.