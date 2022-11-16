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Tunceli’nin ilçe yollarında kar yağışı başladı, valilik uyardı
Tunceli’nin Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolu mevkiinde başlayan kar yağışıyla birlikte valilik, dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Asayiş 16.11.2022, 14:29
Tunceli’nin Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolu mevkiinde başlayan kar yağışıyla birlikte valilik, dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolu mevkiinde kar yağışı başlamış olup sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.