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Tunceli’deki yangınlara karadan ve havadan müdahale sürüyor

Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 30.08.2021, 10:22
Tunceli’deki yangınlara karadan ve havadan müdahale sürüyor

Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam ediyor.

Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkında geçtiğimiz günlerde orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter ve 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder, 3 arazöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip, 3 tim jandarma ekibi müdahale etmeye başladı. Çalışmalara ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hozat Tanzi bölgesi üzerinde çıkan örtü yangını tamamen kontrol altına alınmış, alan içerisinde ve civarındaki münferit tütmeler karadan ve havadan müdahale ile soğutulmaktadır. Tunceli-Ovacık arası Fırtına Veli Çeşmesi üzeri Milli Park içerisindeki örtü yangını sabah erken saatlerde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmış, karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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