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Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Asayiş 05.09.2022, 23:40
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına müdahale çalışmaları, jandarmamız, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, iş makineleri ve acil müdahale araçlarıyla devam etmektedir” denildi.
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