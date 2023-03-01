Tunceli’de yeşil kategoride yer alan terörist öldürüldü

Tunceli’de terörden arananlar listesi yeşil kategoride bulunan bir terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “01.03.2023 günü Tunceli merkez kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) tespitleri neticesinde, MİT ve İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen müşterek olarak operasyon sonucunda; terör arananlar yeşil kategoride bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu 1 erkek terörist; M.16 uzun namlulu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir” denildi.