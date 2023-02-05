Tunceli’de yerleşim alanına inen domuzları köpekler böyle kovaladı

Tunceli’de bir sitenin bahçesine gelen yaban domuzları ile sokak köpekleri arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi’nde bir sitenin bahçesine gelen yaban domuzları ile sokak köpekleri arasında çıkan kavga kameraya yansıdı Hem resmi kurumların hem de vatandaşların duyarlılık göstererek, doğadaki canlılar için yiyecek bıraktığı kentte, yaban hayvanlarının sokaklarda rahat dolaşması dikkat çekiyor